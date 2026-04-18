- План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua".
- Высылка нелегалов может быть быстрой, но для тех, кто законно находится на территории ЕС, процедура куда более сложная.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua".
"Тема с депортацией уже обсуждается давно как один из способов осуществить угрозу "вернуть мужчин в Украину". Однако в реальности для этих целей в массовом порядке она использоваться не может. <…> Трудно представить, что через механизм депортации на Украину начнут тысячами или десятками тысяч отправлять мужчин", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что высылка нелегалов действительно может быть быстрой, но для тех, кто законно находится на территории ЕС (как украинские беженцы), процедура куда более сложная: "от фонаря" лишить человека статуса не могут — европейская система так не работает".
По мнению "Страны.ua", украинцев могут чаще подвергать процедуре депортации, если будет дана установка более жестко подходить именно к мужчинам в случае совершения ими правонарушений в европейских странах.
Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал это стремление.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.