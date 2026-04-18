В Туапсе простились с девушкой, погибшей при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.04.2026
15:27 18.04.2026
© Фото : МЧС РФ | Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
ТУАПСЕ (Краснодарский край), 18 апр - РИА Новости. Прощание с одной из погибших девушек в результате атаки БПЛА на Туапсе состоялось в субботу, рассказала РИА Новости Светлана, коллега погибшей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. По последним данным, 7 человек пострадали.
"Сегодня (в субботу - ред.) состоялось прощание с Женей (погибшая взрослая девушка - ред.). Организовала прощание, по информации, которой мы обладаем, её родная тётя. Автобус из Туапсе в поселок Горный, и кафе - всё организовывала она. Подруги её, все коллеги, и управляющая - все поехали", - сказала собеседница агентства.
По словам Светланы, Евгения приехала в Туапсе из небольшого поселка Горный, находящегося в том же Туапсинском районе. Она работала в одном из цветочных салонов города, снимала квартиру в мансарде дома, который сильно пострадал от атаки украинских БПЛА на Туапсе в ночь на четверг.
"Женя снимала здесь жильё, возле музыкальной школы. Она была молодая бойкая девочка, веселая, активная, в работе заинтересована была. Быстро училась. Понравилась ей творческая работа. Ей было 29 лет. Страшно, очень страшно...", - рассказала Светлана о погибшей.
По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских вооруженных сил ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Спасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Жительница Туапсе рассказала о первых минутах после атаки БПЛА
17 апреля, 21:19
 
