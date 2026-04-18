В Туапсе простились с девушкой, погибшей при атаке БПЛА

Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля

ТУАПСЕ (Краснодарский край), 18 апр - РИА Новости. Прощание с одной из погибших девушек в результате атаки БПЛА на Туапсе состоялось в субботу, рассказала РИА Новости Светлана, коллега погибшей.

"Сегодня (в субботу - ред.) состоялось прощание с Женей (погибшая взрослая девушка - ред.). Организовала прощание, по информации, которой мы обладаем, её родная тётя. Автобус из Туапсе в поселок Горный, и кафе - всё организовывала она. Подруги её, все коллеги, и управляющая - все поехали", - сказала собеседница агентства.

По словам Светланы, Евгения приехала в Туапсе из небольшого поселка Горный, находящегося в том же Туапсинском районе . Она работала в одном из цветочных салонов города, снимала квартиру в мансарде дома, который сильно пострадал от атаки украинских БПЛА на Туапсе в ночь на четверг.

"Женя снимала здесь жильё, возле музыкальной школы. Она была молодая бойкая девочка, веселая, активная, в работе заинтересована была. Быстро училась. Понравилась ей творческая работа. Ей было 29 лет. Страшно, очень страшно...", - рассказала Светлана о погибшей.