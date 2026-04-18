Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к открытию сезона

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" в Москве подготовили к новому сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства, проверили все инженерные системы", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограммов. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же числа пластин. Для поддержания формы конструкции постоянно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.

"Три года назад сооружение капитально отремонтировали - полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - подчеркнул Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций.