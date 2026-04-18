Рейтинг@Mail.ru
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к открытию сезона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:14 18.04.2026
Светодинамический фонтан в "Царицыно" подготовили к открытию сезона

В Москве в "Царицыно" расконсервировали фонтан к новому сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Светомузыкальный фонтан внутри острова-Подковы музея-заповедника "Царицыно" в Москве
Светомузыкальный фонтан внутри острова-Подковы музея-заповедника Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Светомузыкальный фонтан внутри острова-Подковы музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Светодинамический музыкальный фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" в Москве подготовили к новому сезону, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства, проверили все инженерные системы", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограммов. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же числа пластин. Для поддержания формы конструкции постоянно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.
Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.
"Три года назад сооружение капитально отремонтировали - полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций.
"Музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти четырех тысяч светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 метров", - напомнил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПарк "Царицыно"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала