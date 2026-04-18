Trump Organization хочет построить небоскреб в Тбилиси - РИА Новости, 18.04.2026
23:28 18.04.2026
Trump Organization хочет построить небоскреб в Тбилиси

WSJ: Trump Organization планирует построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер — Вид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Trump Organization планирует построить небоскреб в Тбилиси.
  • Здание должно стать самым высоким в грузинской столице.
  • Многофункциональный комплекс Trump Tower Tbilisi будет включать элитные резиденции и торговые площади.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization планирует возвести небоскрёб в Тбилиси, который должен стать самым высоким зданием грузинской столицы, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта.
"Trump Organization и её партнёры планируют построить Trump Tower Tbilisi - многофункциональный комплекс высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии, сообщает представитель партнёров Trump Organization по данному проекту", - пишет газета.
По информации издания, небоскреб будет включать элитные резиденции и торговые площади. Проект разрабатывает американская архитектурная фирма Gensler при участии грузинских девелоперов Archi Group и Biograpi Living. В проекте также участвует нью-йоркская девелоперская фирма Sapir Organization.
Хотя Трамп не участвует в повседневных операциях компании с 2017 года, его сын Эрик Трамп вместе с братом Дональдом-младшим управляют компанией как исполнительные вице-президенты, а сам американский лидер по-прежнему остаётся главным руководителем Trump Organization и продолжает контролировать её через слепой траст.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа
23 октября 2025, 22:46
 
