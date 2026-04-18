Трамп подписал указ о препаратах для лечения психических расстройств

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп поручил ускорить процесс одобрения психоделических препаратов для лечения психических расстройств.

Подписанный президентом США указ предписывает создать процедуру, которая обеспечит определенным категориям пациентов доступ к психоделическим препаратам.

Психоделики уже получили статус прорывного лекарственного средства, сообщил Трамп.

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, поручающий ускорить процесс одобрения ряда психоделических препаратов для лечения психических расстройств.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее присвоило псилоцибину - активному ингредиенту галлюциногенных грибов - и МДМА статус "прорывных лекарственных средств" для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

« "Он (указ - ред.) предписывает управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ускорить рассмотрение (одобрения - ред.) определенных психоделиков, уже получивших статус "прорывного лекарственного средства", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

По мнению американского лидера, подобные препараты могут помочь людям, страдающим тяжелыми психическими расстройствами и депрессией, в том числе американским ветеранам.

"Моя администрация намерена ускорить внедрение инновационных моделей исследований и надлежащие процедуры одобрения препаратов, чтобы расширить доступ к психоделическим средствам, которые могут спасать жизни и помочь обратить вспять кризис тяжелых психических расстройств в США", - говорится в подписанном документе.

Указ также предписывает создать процедуру, которая обеспечит определенным категориям пациентов доступ к психоделическим препаратам в рамках соответствующего законодательства.