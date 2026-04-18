Трамп подписал указ о препаратах для лечения психических расстройств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп поручил ускорить процесс одобрения психоделических препаратов для лечения психических расстройств.
- Подписанный президентом США указ предписывает создать процедуру, которая обеспечит определенным категориям пациентов доступ к психоделическим препаратам.
- Психоделики уже получили статус прорывного лекарственного средства, сообщил Трамп.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, поручающий ускорить процесс одобрения ряда психоделических препаратов для лечения психических расстройств.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее присвоило псилоцибину - активному ингредиенту галлюциногенных грибов - и МДМА статус "прорывных лекарственных средств" для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства.
"Он (указ - ред.) предписывает управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ускорить рассмотрение (одобрения - ред.) определенных психоделиков, уже получивших статус "прорывного лекарственного средства", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
По мнению американского лидера, подобные препараты могут помочь людям, страдающим тяжелыми психическими расстройствами и депрессией, в том числе американским ветеранам.
"Моя администрация намерена ускорить внедрение инновационных моделей исследований и надлежащие процедуры одобрения препаратов, чтобы расширить доступ к психоделическим средствам, которые могут спасать жизни и помочь обратить вспять кризис тяжелых психических расстройств в США", - говорится в подписанном документе.
Указ также предписывает создать процедуру, которая обеспечит определенным категориям пациентов доступ к психоделическим препаратам в рамках соответствующего законодательства.
Как 28 февраля сообщил глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший, американские власти работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих. С его точки зрения, военные, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать Штаты ради психоделической терапии.
