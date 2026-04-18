Переговоры с Ираном продолжаются, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Ираном продолжаются, обсуждения идут очень хорошо.
"Мы ведем очень хорошие переговоры. Всё складывается очень хорошо", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.