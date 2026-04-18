Трамп заявил, что у него нет времени на депрессию - РИА Новости, 18.04.2026
16:40 18.04.2026
Трамп заявил, что у него нет времени на депрессию

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что на высшем государственном посту не хватает времени на депрессию, и пошутил о готовности прибегнуть к медпрепаратам.
  • Трамп подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военных.
  • Президент отметил, что некоторые лекарства помогают на 80–90% снизить симптомы депрессии и тревоги, и в шутку попросил: «Можно мне немного, пожалуйста? Я приму все, что нужно».
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на высшем государственном посту не хватает времени на депрессию, и пошутил о готовности прибегнуть к медпрепаратам.
"У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю", - сказал Трамп в Белом доме.
Американский лидер в субботу подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военных.
Трамп назвал решение важным, указав, что некоторые лекарства помогают на 80-90% снизить симптомы депрессии и тревоги.
"Можно мне немного, пожалуйста? Я приму все, что нужно", - пошутил президент под одобрительный смех собравшихся.
