Трамп заявил, что у него нет времени на депрессию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что на высшем государственном посту не хватает времени на депрессию, и пошутил о готовности прибегнуть к медпрепаратам.
- Трамп подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военных.
- Президент отметил, что некоторые лекарства помогают на 80–90% снизить симптомы депрессии и тревоги, и в шутку попросил: «Можно мне немного, пожалуйста? Я приму все, что нужно».
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на высшем государственном посту не хватает времени на депрессию, и пошутил о готовности прибегнуть к медпрепаратам.
"У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю", - сказал Трамп в Белом доме.
Американский лидер в субботу подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства у военных.
Трамп назвал решение важным, указав, что некоторые лекарства помогают на 80-90% снизить симптомы депрессии и тревоги.
"Можно мне немного, пожалуйста? Я приму все, что нужно", - пошутил президент под одобрительный смех собравшихся.
