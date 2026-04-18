Трамп обрушился с критикой на Испанию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "ужасающем" финансовом положении Испании.
"Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!" — написал он в соцсети Truth Social.
После того как страны НАТО не поддержали войну против Ирана, Трамп усилил критику в их адрес и заявил, что всерьез рассматривает выход США из альянса. В частности, члены блока не захотели отправлять корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Глава Белого дома тогда пообещал запомнить трусливую позицию союзников.
При этом Испания была одной из первых, кто отказался предоставлять американцам свои военные базы Рота и Морон, а также закрыл воздушное пространство для авиации, участвующей в операции против ИРИ.
Трамп в ответ начал угрожать Мадриду экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений. Он также поддержал предложение сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании.
* В России внесен в список террористов и экстремистов.