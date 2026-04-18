Рейтинг@Mail.ru
Трамп обрушился с критикой на Испанию
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 18.04.2026 (обновлено: 17:05 18.04.2026)
Трамп обрушился с критикой на Испанию

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в ней обстоят плохо.
  По его словам, у страны ужасающие финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и оборону.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "ужасающем" финансовом положении Испании.
"Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!" — написал он в соцсети Truth Social.
После того как страны НАТО не поддержали войну против Ирана, Трамп усилил критику в их адрес и заявил, что всерьез рассматривает выход США из альянса. В частности, члены блока не захотели отправлять корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Глава Белого дома тогда пообещал запомнить трусливую позицию союзников.
При этом Испания была одной из первых, кто отказался предоставлять американцам свои военные базы Рота и Морон, а также закрыл воздушное пространство для авиации, участвующей в операции против ИРИ.
Трамп в ответ начал угрожать Мадриду экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений. Он также поддержал предложение сенатора Линдси Грэма* пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании.
* В России внесен в список террористов и экстремистов.
 
В миреСШАИспанияДональд ТрампНАТОИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала