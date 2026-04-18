06:39 18.04.2026
Трамп утверждает, что получил хорошие новости по Ирану

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил довольно хорошие новости, связанные с Ближним Востоком и Ираном, однако отказался сообщать подробности.
"Мы получили некоторые довольно хорошие новости 20 минут назад, кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке", - сообщил он журналистам.
Президент США не уточнил, что за новости он получил, однако добавил, что на выходных планируются переговоры.
Он также сообщил, что утром в субботу по времени Вашингтона проведет пресс-конференцию, которая, по его словам, не относится напрямую к Ирану.
"Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо", - подчеркнул Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
