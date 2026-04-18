Трамп не стал прямо говорить о возможности военных действий против Кубы

- Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности военных действий против Кубы, заявив, что это зависит от того, что считать военными действиями.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности военных действий против Кубы, заявив, что это зависит от того, что считать военными действиями.
"Зависит от того, что вы считаете военными действиями", - заявил Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил ранее телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.