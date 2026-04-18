Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал порождающие вопросы документы об НЛО - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 18.04.2026
Трамп пообещал порождающие вопросы документы об НЛО

Трамп: скорая публикация правительственных документов об НЛО поднимет вопросы

© REUTERS / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пообещал скорую публикацию американских правительственных документов об НЛО.
  • По словам Трампа, документы вызовут вопросы и позволят разобраться, насколько реален феномен НЛО.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что скорая публикация американских правительственных документов об НЛО поднимет вопросы.
"Мы нашли много интересных документов. Первые публикации (со стороны правительства США - ред.) начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь. Дайте мне знать", - заявил Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.
Оценка правительственных документов продолжается, сказал Трамп.
"У нас было много вопросов. Это нечто, захватывающее умы", - сказал президент США.
В миреСШААризонаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала