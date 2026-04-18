Трамп рассказал, чему НАТО может научить США

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Если НАТО и научит США чему-либо, так это полагаться на самих себя, а не на другие страны и источники, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если НАТО и научит США чему-либо, (так это тому, что - ред.) мы должны полагаться на самих себя", - заявил Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне

Американский лидер снова раскритиковал союзников Вашингтона по альянсу за то, что те не пришли на помощь Соединенным Штатам в операции против Ирана

"Мы не можем полагаться на другие страны и внешние источники", - подчеркнул Трамп.