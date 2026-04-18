Трамп рассказал, чему НАТО может научить США
01:37 18.04.2026 (обновлено: 01:41 18.04.2026)
Трамп рассказал, чему НАТО может научить США

Трамп: если НАТО и научит США чему-либо, так это полагаться на самих себя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что если НАТО и научит США чему-либо, так это полагаться на самих себя, а не на другие страны и источники.
  • Трамп раскритиковал союзников Вашингтона по альянсу за то, что те не пришли на помощь Соединенным Штатам в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Если НАТО и научит США чему-либо, так это полагаться на самих себя, а не на другие страны и источники, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Если НАТО и научит США чему-либо, (так это тому, что - ред.) мы должны полагаться на самих себя", - заявил Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.
Американский лидер снова раскритиковал союзников Вашингтона по альянсу за то, что те не пришли на помощь Соединенным Штатам в операции против Ирана.
"Мы не можем полагаться на другие страны и внешние источники", - подчеркнул Трамп.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
