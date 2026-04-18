Большинство вопросов для сделки США и Ирана согласовано, утверждает Трамп - РИА Новости, 18.04.2026
01:20 18.04.2026
Большинство вопросов для сделки США и Ирана согласовано, утверждает Трамп

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство вопросов для сделки США и Ирана по ядерной программе уже согласовано.
  • Трамп отметил, что, несмотря на прогресс, сделка может не состояться из-за возможных неожиданностей.
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном по ядерной программе может не состояться, хотя большинство вопросов, по его словам, согласовано.
"Этот процесс должен пройти быстро (заключения сделки - ред.), большинство вопросов уже обговорены и согласованы", - заявил Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.
По его словам, в процессе всегда возможны неожиданности.
"Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности", - сказал он.
