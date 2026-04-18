Большинство вопросов для сделки США и Ирана согласовано, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка США с Ираном по ядерной программе может не состояться, хотя большинство вопросов, по его словам, согласовано.
По его словам, в процессе всегда возможны неожиданности.
"Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности", - сказал он.