00:15 18.04.2026 (обновлено: 00:24 18.04.2026)
Трамп высказался о переговорах США и Ирана в выходные

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие перспективы переговоров с Ираном.
  • Трамп оценил ход обсуждений с представителями Ирана как "очень хороший".
  • Трамп не считает, что между США и Ираном есть много значительных расхождений
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие перспективы переговоров с Ираном, выразив убеждение, что для достижения сделки осталось разрешить не так много расхождений.
"Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит", - сказал Трамп журналистам.
Он оценил ход обсуждений с представителями Ирана как "очень хороший", выразив надежду, что и в дальнейшем "будет очень хорошо".
Американский лидер заявил, что все разногласия с Ираном предстоит разрешить.
"Я не думаю, что есть много значительных расхождений", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
