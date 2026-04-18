Трамп высказался о переговорах США и Ирана в выходные

ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на хорошие перспективы переговоров с Ираном, выразив убеждение, что для достижения сделки осталось разрешить не так много расхождений.

"Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит", - сказал Трамп журналистам.

Он оценил ход обсуждений с представителями Ирана как "очень хороший", выразив надежду, что и в дальнейшем "будет очень хорошо".

Американский лидер заявил, что все разногласия с Ираном предстоит разрешить.

"Я не думаю, что есть много значительных расхождений", - сказал он.