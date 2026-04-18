Мантуров оценил темпы развития промышленности Оренбуржья, сообщил Солнцев

УФА, 18 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров оценил темпы развития промышленности в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Вместе с Денисом Валентиновичем Мантуровым посетили наши флагманские заводы промышленного и оборонного комплекса. Оренбургская область одна из немногих в мире, кто производит серийное автоматизированное и роботизированное оборудование для пищевой промышленности", - рассказал Евгений Солнцев

По словам губернатора Оренбургской области, компания "ОК-инжиниринг" делает это в том числе за счет участия в программах федерального и регионального Фонда развития промышленности . Сейчас в планах компании запустить линию первичной переработки, производства полуфабрикатов, готовых мясных продуктов, а также упаковочных решений для крупных мясоперерабатывающих предприятий РФ

На "Заводе бурового оборудования" представили первому вице-премьеру самоходную установку ZBO S50. Это первая в стране машина данного класса, полностью разработанная отечественными инженерами. Предприятие выпускает буровое оборудование, оснащенное системой цифровизации и передачи телеметрии. Это позволяет эффективно оцифровывать показатели геологоразведки, говорится в сообщении.

"Показали Денису Валентиновичу и наш испытательный стенд "Гранит". Это первый в стране комплекс, способный моделировать реальные буровые процессы. Благодаря господдержке предприятие провело капитальный ремонт и реконструкцию корпусов, приобрело высокотехнологичное оборудование, запустило роботизированный цех по выпуску универсальных стальных бурильных труб", - рассказал Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области отметил, что Оренбуржье - регион с большим промышленным потенциалом. "Обеспечение технологической независимости - задача, которая поставлена президентом. Доложил Денису Валентиновичу, что в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в прошлом году в регионе появился специализированный центр БАС", - сообщил он.

Солнцев подчеркнул, что для Оренбургской области это точка роста. Оренбургские беспилотники уже используются в лесном хозяйстве и в нефтегазовом комплексе. Совсем скоро смогут запустить проект по доставке товаров и обработке сельхозземель.