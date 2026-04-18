Иерей РПЦ провел первый воздушный крестный ход в зоне СВО

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иерей Алексей Бурцев провел первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий подразделений группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

"В зоне проведения специальной военной операции проведен первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий 27-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" с иконой небесного покровителя Архистратига Михаила", - говорится в сообщении.