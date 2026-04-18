Житель Сахалина с долгами по алиментам в миллион рублей попросился на СВО - РИА Новости, 18.04.2026
05:01 18.04.2026
Житель Сахалина с долгами по алиментам в миллион рублей попросился на СВО

Житель Сахалина, задолжавший миллион рублей по алиментам, попросился на СВО

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Сахалина, задолжавший более миллиона рублей алиментов, заключил контракт для участия в СВО.
  • Судебные приставы объявили его в розыск, так как он уклонялся от выплат и скрывал доходы, и привлекли к административной ответственности.
  • Исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в СВО, приостанавливаются, за исключением обязательств по алиментам, что позволит удерживать текущие выплаты и погашать долг.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 апр – РИА Новости. Житель Сахалина, задолжавший свыше миллиона рублей алиментов на своего несовершеннолетнего ребенка, заключил контракт для участия в СВО, сообщает региональное управление ФССП России.
"В течение нескольких лет гражданин уклонялся от выплат на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Сумма долга росла и в итоге превысила отметку в 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Поскольку должник не проживал по месту регистрации и скрывал свои доходы, отмечает пресс-служба, судебные приставы объявили его в розыск. Когда его местонахождение было установлено, мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата алиментов на детей в течение двух и более месяцев после возбуждения исполнительного производства без уважительных причин) и приговорили к 40 часам обязательных работ.
"Осознав серьезность положения и тяжесть накопленного долга, мужчина принял решение кардинально изменить свою жизнь. Он изъявил желание заключить контракт с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. В настоящее время контракт подписан. Ситуация остается на строгом контроле ведомства до полного погашения задолженности", - отмечает пресс-служба ведомства.
Согласно закону, указывают приставы, исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в СВО, приостанавливаются, за исключением обязательств по алиментам. Денежное довольствие военнослужащего становится стабильным источником для удержания текущих алиментов и постепенного погашения миллионного долга.
