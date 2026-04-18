Экс-главу ФГБУ "ВГНКИ" заочно арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 18 апреля - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего директора подведомственного Россельхознадзору Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Леонида Киша по делу о взятке в особо крупном размере, следует из судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Киша было возбуждено 14 октября 2025 года по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки. Помимо Киша, по уголовному делу проходит посредник в передаче ему особо крупной взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Согласно документу, Киш объявлен в международный розыск. Мера пресечения избрана 4 февраля на два месяца с момента фактического задержания обвиняемого на территории России либо с момента его передачи российским правоохранительным органам в порядке экстрадиции или депортации, уточняется в документах.

В документах отмечается, что Киш скрылся от следствия: 15 декабря 2025 года он был объявлен в розыск, а 21 января этого года - в международный розыск.