СМИ сообщили об атаке на два судна при попытке пересечь Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива, сообщило Reuters.
- Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом.
- Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждает, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с танкером у берегов Омана.
"По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу", - передает агентство.
Агентство не приводит подробностей об инцидентах.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.