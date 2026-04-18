Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об атаке на два судна при попытке пересечь Ормузский пролив
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 18.04.2026
СМИ сообщили об атаке на два судна при попытке пересечь Ормузский пролив

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива, сообщило Reuters.
  • Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом.
  • Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства утверждает, что по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с танкером у берегов Омана.
"По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу", - передает агентство.
Агентство не приводит подробностей об инцидентах.
В субботу представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Иран еще не согласился на новый раунд переговоров с США, сообщили СМИ
Вчера, 14:29
 
В миреОрмузский проливИранСШААббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала