Число погибших при стрельбе в Киеве возросло до шести

- Одна из пострадавших при стрельбе в Киеве умерла в больнице.
- Число погибших увеличилось до шести.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Одна из пострадавших при стрельбе в Киеве скончалась в больнице, число жертв увеличилось до шести, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и 10 раненных в результате стрельбы. Кличко уточнил, что число раненных увеличилось до 15.
«
"По информации медиков, в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева погибли пять человек. Также только что в больнице умерла женщина, которая была в числе 10 госпитализированных, раненных стрелком… Всего в результате стрельбы уже шестеро погибших", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
