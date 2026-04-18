Число погибших при стрельбе в Киеве возросло до шести
19:17 18.04.2026 (обновлено: 20:04 18.04.2026)
Число погибших при стрельбе в Киеве возросло до шести

Кличко сообщил, что одна из пострадавших при стрельбе в Киеве умерла в больнице

© REUTERS / Valentyn Ogirenko — Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Одна из пострадавших при стрельбе в Киеве скончалась в больнице, число жертв увеличилось до шести, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. Владимир Зеленский сообщил о пяти погибших и 10 раненных в результате стрельбы. Кличко уточнил, что число раненных увеличилось до 15.
"По информации медиков, в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева погибли пять человек. Также только что в больнице умерла женщина, которая была в числе 10 госпитализированных, раненных стрелком… Всего в результате стрельбы уже шестеро погибших", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

