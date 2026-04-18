Что старица Макария говорила о судьбе России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. При жизни эта святая женщина успела сменить три имени. На ее долю выпали и коллективизация, и Великая Отечественная война, и сталинские репрессии, и массовое закрытие храмов и монастырей.

Какие пророчества оставила эта праведница для России?

От брошенной девочки до всенародной святой

Девочка родилась в 1926 году в крестьянской семье, где в одном доме ютилось 20 человек. Девочку, которую назвали Феодосией, с трех лет разбил паралич ног. Заботились о ней плохо. Часто беспомощному ребенку приходилось ползать под столом и таким образом добывать себе еду. А потом родные и вовсе бросили Феодосию. Оставили одну в доме — умирать.

Ее обнаружили православные монахини. В 1943 году одна из насельниц Вяземского Аркадьевского женского монастыря, Наталия, взяла девочку под опеку. Но вскоре обитель закрыли, монахинь отправили в тюрьмы — спаслась лишь Наталия. Вместе они поселились в селе Темкино. В 20 лет Феодосию постригли в послушницы.

Когда Наталии не стало, Тихоне (так теперь звали послушницу) пришлось купить заброшенный дом и нанять двух соседок для помощи. В 1976 году ее постригли в монахини, а в 1978-м — в схимонахини под именем Макария, в честь преподобного Макария Египетского.

Россия — оплот веры

В пророчествах старицы Макарии было очень много предсказаний про Россию. В последнее время христиане действительно оказались раздроблены, разобщены, но именно Москву еще с давних пор называют Третьим Римом. А это значит, что здесь живет и сохраняется дело Христово.

Макария наставляла православных христиан не покидать Москву, оставаться в ней. Она говорила: только так Третий Рим устоит. А четвертому не бывать — это аксиома, которую повторяют уже несколько столетий.

"Ломка народа"

Макария застала время, когда Россия снова стала Россией, а православную веру перестали преследовать. Исповедовать ее можно было свободно. То самое "просвещение Господне", о котором она говорила, стало реальностью. И это, пожалуй, самое светлое, самое позитивное пророчество старицы.

Однако самым мрачным предсказанием Макарии стало другое. Оно уже сбылось . В мае 1989 года последователи старицы записали ее слова: будет "ломка построек и народа", а также "хождение в крови по колено".

Много лет спустя стало ясно: речь шла о чеченских войнах . А "ломку построек и народа" — то есть развал Советского Союза — она предрекла буквально накануне события. И тут тоже не ошиблась.

© РИА Новости / Тутов Бойцы внутренних войск МВД России патрулируют район Черноречья в Грозном