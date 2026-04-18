СМИ: США и Иран договорились по большинству вопросов по ядерному досье

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. США и Иран достигли договорённостей примерно по 80% вопросов, касающихся ядерного досье, утверждает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
"Переговорный процесс разделён на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80% вопросов этого досье уже достигнуто согласие", — передал телеканал.
По данным источников, переговоры продолжаются по оставшимся вопросам, при этом стороны сохраняют контакт в рамках текущего диалога.