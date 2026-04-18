СМИ: США и Иран договорились по большинству вопросов по ядерному досье
23:05 18.04.2026 (обновлено: 23:06 18.04.2026)
СМИ: США и Иран договорились по большинству вопросов по ядерному досье

Habertürk: США и Иран договорились по 80% вопросов ядерного досье

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран достигли договоренностей примерно по 80% вопросов, касающихся ядерного досье, сообщили СМИ
  • Переговоры по оставшимся вопросам продолжаются, стороны сохраняют контакт в рамках текущего диалога.
АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. США и Иран достигли договорённостей примерно по 80% вопросов, касающихся ядерного досье, утверждает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
"Переговорный процесс разделён на несколько направлений, одно из которых — ядерное. По имеющейся информации, по 80% вопросов этого досье уже достигнуто согласие", — передал телеканал.
По данным источников, переговоры продолжаются по оставшимся вопросам, при этом стороны сохраняют контакт в рамках текущего диалога.
Также телеканал утверждает, что обогащённый уран Ирана в объеме 440-450 килограммов якобы может быть направлен в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан.
