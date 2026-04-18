19:24 18.04.2026 (обновлено: 20:07 18.04.2026)
США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана, пишет WSJ

WSJ: США готовятся к захвату связанных с Ираном танкеров в международных водах

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах.
  • Белый дом пытается усилить экономическое давление на Тегеран, чтобы заставить иранские власти открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по ядерной программе.
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США намерены захватывать связанные с Ираном суда в международных водах за пределами Ближнего Востока, утверждает газета The Wall Street Journal.
"Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока", — говорится в статье.
По мнению издания, так Белый дом пытается усилить экономическое давление на Тегеран, чтобы заставить иранские власти открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по ядерной программе.
Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Он утверждал, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущей сделки, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
