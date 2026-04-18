16:46 18.04.2026 (обновлено: 17:45 18.04.2026)
Иран получил новые предложения от США

Совбез Ирана: страна получила новые предложения от США, их изучают

© REUTERS / ISPRПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан и командующий армией Пакистана Асим Мунир во время встречи в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран получил новые предложения от США в ходе недавнего визита в Тегеран командующего армией Пакистана Асима Мунира.
  • По словам ВСНБ Ирана, эти предложения изучаются.
ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иран изучает новые предложения от США, которые передал командующий армией Пакистана, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности исламской республики.
"В течение нескольких последних дней во время пребывания командующего пакистанской армией в Тегеране в качестве посредника были представлены новые предложения США, которые Иран изучает", — цитирует документ агентство Tasnim.
В Тегеране добавили, что будут рассматривать блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня и в таком случае намерены препятствовать частичному открытию этого маршрута. Кроме того, Иран намерен следить за судоходным трафиком до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После этого в Исламабаде прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно. Сообщалось, что новая встреча может состояться в эти выходные, но Иран пока на нее не согласился.
Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
