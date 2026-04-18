- Иран получил новые предложения от США в ходе недавнего визита в Тегеран командующего армией Пакистана Асима Мунира.
- По словам ВСНБ Ирана, эти предложения изучаются.
ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иран изучает новые предложения от США, которые передал командующий армией Пакистана, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности исламской республики.
В Тегеране добавили, что будут рассматривать блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня и в таком случае намерены препятствовать частичному открытию этого маршрута. Кроме того, Иран намерен следить за судоходным трафиком до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После этого в Исламабаде прошел первый раунд переговоров, завершившийся безрезультатно. Сообщалось, что новая встреча может состояться в эти выходные, но Иран пока на нее не согласился.
Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
