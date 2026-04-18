Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 18.04.2026
США заявили, что 21 судно развернулось и отошло от Ормузского пролива

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива.
  • По информации CENTCOM, с начала морской блокады 21 судно развернулось и отошло от Ормузского пролива в соответствии с требованиями Вашингтона.
  • США утверждают, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что с начала морской блокады Ормузского пролива 21 судно развернулось и направилось в сторону от пролива в соответствии с требованиями Вашингтона.
"Американские силы обеспечивают морскую блокаду для судов, пытающихся войти в иранские порты или выйти из иранских портов. С начала блокады 21 судно выполнило указание американских сил развернуться и вернуться в Иран", - утверждается в сообщении командования в соцсети Х.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреОрмузский проливВашингтон (штат)ИранВооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала