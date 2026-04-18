США заявили, что 21 судно развернулось и отошло от Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива.
- По информации CENTCOM, с начала морской блокады 21 судно развернулось и отошло от Ормузского пролива в соответствии с требованиями Вашингтона.
- США утверждают, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что с начала морской блокады Ормузского пролива 21 судно развернулось и направилось в сторону от пролива в соответствии с требованиями Вашингтона.
"Американские силы обеспечивают морскую блокаду для судов, пытающихся войти в иранские порты или выйти из иранских портов. С начала блокады 21 судно выполнило указание американских сил развернуться и вернуться в Иран", - утверждается в сообщении командования в соцсети Х.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.