ВМС Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил Хаменеи - РИА Новости, 18.04.2026
14:16 18.04.2026 (обновлено: 14:17 18.04.2026)
© Фото : Tasnim News Agency
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Моджтаба Хаменеи заявил, что ВМС Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю.
  • США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, жертвами стали более трех тысяч человек.
  • 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако после безрезультатных переговоров в Исламабаде США начали блокаду иранских портов.
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.
"Точно так же, как молниеносные БПЛА (армии – ред.) атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы (армии – ред.) готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале верховного лидера.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
