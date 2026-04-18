- Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США не будут помогать Европе, если Россия ударит по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории.
- Риттер предположил, что таким образом Москва проверит сплоченность Североатлантического альянса.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США не будут помогать Европе, если Россия ударит по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.
«
"Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты", — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.