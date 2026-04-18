10:34 18.04.2026 (обновлено: 11:04 18.04.2026)
В США ответили на предупреждение России в адрес Европы

Риттер: США не помогут ЕС в случае удара по местам производства украинских БПЛА

Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3 на фоне флага США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США не будут помогать Европе, если Россия ударит по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории.
  • Риттер предположил, что таким образом Москва проверит сплоченность Североатлантического альянса.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США не будут помогать Европе, если Россия ударит по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер.
"Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты", — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.

Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Пентагоне сделали резкое заявление об Украине
09:19
Риттер также предположил, что Россия таким образом проверит сплоченность Североатлантического альянса, который и так уже разваливается.
В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СМИ рассказали, что произошло после предупреждения Медведева Европе
Вчера, 15:35
 
