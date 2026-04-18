Рейтинг@Mail.ru
Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 18.04.2026
Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

Хегсет опроверг сообщения о нехватке еды у военнослужащих США на Ближнем Востоке

© REUTERS / Nathan HowardПит Хегсет
18.04.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сообщения СМИ о нехватке еды у военнослужащих США, находящихся на Ближнем Востоке, являются ложными.
Ранее портал USA Today со ссылкой на родственников американских военных, находящихся на кораблях в водах Персидского залива, сообщал, что военнослужащие могут остаться без еды из-за проблем со снабжением и доставкой посылок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Иран поднял на смех Хегсета после конфуза в Пентагоне
Вчера, 04:12
"Моя команда подтвердила данные логистики для (авианосца USS Abraham - ред.) Lincoln и (корабля ВМС США - ред.) Tripoli. У обоих есть довольствие - еда - первой категории более чем на 30 дней", - написал шеф Пентагона в аккаунте в соцсети X.
Почта США и Военное почтовое отделение (APO) в начале апреля прекратили доставку посылок в регион из-за закрытия воздушного пространства и других материально-технических последствий продолжающегося конфликта, заявил порталу USA Today представитель армии США Тревор Шоу, добавив, что посылки, находившиеся в пути на момент прекращения доставок, возобновят свой путь, как только ситуация изменится.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
США запустили кампанию экономического давления на Иран, заявил Хегсет
16 апреля, 16:11
 
В миреСШАБлижний ВостокОрмузский проливПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала