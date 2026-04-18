Пентагон опроверг сообщения о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сообщения СМИ о нехватке еды у военнослужащих США, находящихся на Ближнем Востоке, являются ложными.
Ранее портал USA Today со ссылкой на родственников американских военных, находящихся на кораблях в водах Персидского залива, сообщал, что военнослужащие могут остаться без еды из-за проблем со снабжением и доставкой посылок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Почта США и Военное почтовое отделение (APO) в начале апреля прекратили доставку посылок в регион из-за закрытия воздушного пространства и других материально-технических последствий продолжающегося конфликта, заявил порталу USA Today представитель армии США Тревор Шоу, добавив, что посылки, находившиеся в пути на момент прекращения доставок, возобновят свой путь, как только ситуация изменится.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.