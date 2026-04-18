Рейтинг@Mail.ru
Sputnik Африка получил две награды AUB Media Awards в Гамбии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 18.04.2026

Sputnik Африка получил две награды AUB Media Awards в Гамбии

© Sputnik
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Sputnik Африка стал лауреатом медиапремии AUB Media Awards Африканского вещательного союза, завоевав две награды. Церемония прошла в Гамбии на полях Генеральной ассамблеи организации.
Радиоподкасты Sputnik на английском и французском языках победили в номинациях "Лучший репортаж об Африке" и "Лучшая документальная радиопрограмма".
Награды получили материалы о том, как балет в Южно-Африканской Республике помогает обществу справляться с травмами апартеида, а также о развитии африканской медицины благодаря изучению генома местных народов.
Медиаконкурс состоялся в рамках Генеральной ассамблеи Африканского вещательного союза, который в этом году отмечает 20-летие.
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело модуль SputnikPro для студентов и преподавателей Высшей частной школы журналистики и коммуникаций (ESJ/C) Республики Нигер - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Вуз Нигера впервые присоединился к проекту SputnikPro
13 апреля, 11:59
 
SputnikАфрикаГамбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала