Sputnik Африка получил две награды AUB Media Awards в Гамбии

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Sputnik Африка стал лауреатом медиапремии AUB Media Awards Африканского вещательного союза, завоевав две награды. Церемония прошла в Гамбии на полях Генеральной ассамблеи организации.

Радиоподкасты Sputnik на английском и французском языках победили в номинациях "Лучший репортаж об Африке" и "Лучшая документальная радиопрограмма".

Награды получили материалы о том, как балет в Южно-Африканской Республике помогает обществу справляться с травмами апартеида, а также о развитии африканской медицины благодаря изучению генома местных народов.