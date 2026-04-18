Автоэксперт перечислил топ-5 вредных для машин советов из интернета - РИА Новости, 18.04.2026
03:18 18.04.2026
Автоэксперт перечислил топ-5 вредных для машин советов из интернета

Fit Service: лайфхаки из интернета по экономии на машине оборачиваются ремонтом

© Depositphotos.com / Ale-ks — Приборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Depositphotos.com / Ale-ks
Приборная панель автомобиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов предупредил о возможных рисках при следовании вредным советам по обслуживанию машин из интернета.
  • Среди опасных советов: езда с постоянно горящей лампочкой топлива, редкая замена масла в российских условиях, игнорирование системы охлаждения до перегрева двигателя, заливка 92-го бензина вместо 95-го и «безобидный» тюнинг.
  • Родионов рекомендует не доверять сомнительным роликам и консультироваться с профессионалами.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Многие интернет-лайфхаки по экономии и обслуживанию машин приводят к дорогостоящему ремонту. О самых опасных советах агентству “Прайм” рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Не стоит принимать каждый лайфхак из интернета за чистую монету и рисковать мотором, тормозами или подвеской ради сомнительной экономии или модного совета из ролика", — предупреждает эксперт.
Среди главных вредных советов: езда с постоянно горящей лампочкой топлива (это убивает топливный насос), редкая замена масла в российских условиях (городской цикл — экстремальный режим), игнорирование системы охлаждения до перегрева двигателя, заливка 92-го бензина вместо 95-го (ведет к детонации и износу), а также "безобидный" тюнинг — резка пружин, удаление катализатора, любые диски.
Все эти доработки меняют нагрузки на узлы, ухудшают управляемость и в итоге обходятся намного дороже, чем правильное обслуживание. Родионов советует не доверять сомнительным роликам и консультироваться с профессионалами.
