СМИ: в Израиле критикуют назначение главой "Моссада" советника Нетаньяху

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Назначение на должность директора израильской службы внешней разведки "Моссад" советника премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху генерал-майора Романа Гофмана вызвало внутреннюю критику, сообщает издание Times.
"На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху добился назначения 14-го обладателя этого звания, генерал-майора Романа Гофмана. Гофман, член высшего командования Армии обороны Израиля и нынешний военный секретарь или советник Нетаньяху, является посторонним человеком для "Моссада"... Уже начали появляться жалобы", - говорится в публикации.
По утверждениям газеты, бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники "Моссада" недовольны этим назначением.
"Гофман - талантливый офицер, но ни один из его талантов не является релевантным для той работы, которую он получит", - цитирует британское издание статью журналиста Israel Hayom.
Как отмечает газета Times of Israel, Гофман родился в Белоруссии и в 14 лет в 1990 году вместе со своей семьей переехал в Израиль, где построил военную карьеру. Во время атаки палестинского движения ХАМАС он получил серьезное ранение. Гофман приступит к работе в новой должности в июне.