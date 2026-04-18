Почти 20 собак и кошек нашли хозяев на выставке-пристройстве в Москве

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 20 собак и кошек нашли хозяев за два дня работы выставки-пристройства питомцев на Тверском бульваре в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Почти 20 приютских собак и кошек стали домашними за первые два дня выставки-пристройства на Тверском бульваре", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

Мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" проходит в центре столицы до воскресенья. Гостей ждут полезные лекции, игры для хозяина и питомца, консультации ветеринаров, груминг и многое другое.