Почти 20 собак и кошек нашли хозяев на выставке-пристройстве в Москве

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 20 собак и кошек нашли хозяев за два дня работы выставки-пристройства питомцев на Тверском бульваре в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Почти 20 приютских собак и кошек стали домашними за первые два дня выставки-пристройства на Тверском бульваре", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max.
Мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" проходит в центре столицы до воскресенья. Гостей ждут полезные лекции, игры для хозяина и питомца, консультации ветеринаров, груминг и многое другое.
"Сегодня и завтра с 13.00 до 18.00 на выставке-пристройстве можно бесплатно выбрать собаку или кошку из московских приютов. Для заключения договора ответственного содержания потребуется паспорт", - уточняется в сообщении.
