В Забайкалье СК завел дело после ДТП, где пострадали граждане КНР
14:24 18.04.2026
В Забайкалье СК завел дело после ДТП, где пострадали граждане КНР

В Забайкалье СК завел дело после ДТП с автобусом, где пострадали граждане КНР

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В Забайкалье на трассе Чита — Забайкальск опрокинулся автобус с гражданами КНР.
  • В результате ДТП один пассажир погиб, еще 14 человек, включая водителя, доставили в больницы.
  • Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Забайкалье, где пострадали граждане КНР, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в субботу на 417-м километре федеральной автодороги Чита - Забайкальск опрокинулся автобус с иностранными гражданами. В результате один пассажир погиб, еще 14 человек, в том числе водитель, доставлены в больницы. Позже в правительстве региона уточнили РИА Новости, что в автобусе были граждане КНР.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по... пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Соликамске
17 апреля, 18:42
 
ПроисшествияКитайРоссияЧитаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
