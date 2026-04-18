В Забайкалье СК завел дело после ДТП, где пострадали граждане КНР

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Забайкалье, где пострадали граждане КНР, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в субботу на 417-м километре федеральной автодороги Чита - Забайкальск опрокинулся автобус с иностранными гражданами. В результате один пассажир погиб, еще 14 человек, в том числе водитель, доставлены в больницы. Позже в правительстве региона уточнили РИА Новости, что в автобусе были граждане КНР.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по... пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - говорится в сообщении СУСК.
