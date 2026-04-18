Синоптик предупредила об опасности раннего открытия дачного сезона

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Погода в апреле в России очень переменчива, поэтому раннее открытие дачного сезона в этом месяце опасно для рассады дачников, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Из-за теплой погоды в апреле многие по ошибке открывают дачный сезон сейчас. Однако, учитывая предстоящие осадки и понижение температуры, для любой рассады опасны заморозки", - рассказала синоптик.

"Несмотря на теплую погоду, опытные дачники в это время проводят только подготовительные работы в своем саду и если и сажают рассаду, то только в теплицах. А новички губят свой огород, сажая в открытый грунт рассаду", - сказала эксперт.