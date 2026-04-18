Синоптик предупредила об опасности раннего открытия дачного сезона - РИА Новости, 18.04.2026
10:13 18.04.2026
Синоптик предупредила об опасности раннего открытия дачного сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гидрометцентр предупредил об опасности раннего открытия дачного сезона в апреле.
  • Опытные дачники в апреле проводят только подготовительные работы и не сажают рассаду в открытый грунт, в отличие от новичков.
  • Заморозки возможны даже в мае и начале июня, поэтому сажать рассаду вне теплицы не рекомендуется.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Погода в апреле в России очень переменчива, поэтому раннее открытие дачного сезона в этом месяце опасно для рассады дачников, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Из-за теплой погоды в апреле многие по ошибке открывают дачный сезон сейчас. Однако, учитывая предстоящие осадки и понижение температуры, для любой рассады опасны заморозки", - рассказала синоптик.
По словам Макаровой, опытные дачники в это время проводят только различные подготовительные работы и ничего не сажают в землю, а новички, сами того не подозревая, губят свой будущий огород.
"Несмотря на теплую погоду, опытные дачники в это время проводят только подготовительные работы в своем саду и если и сажают рассаду, то только в теплицах. А новички губят свой огород, сажая в открытый грунт рассаду", - сказала эксперт.
Синоптик добавила, что даже майские праздники не гарантируют безопасности для растений садоводов, так как заморозки возможны и в мае, а в Московской области – даже в начале июня.
"В этом году ожидаются заморозки не только в майские праздники, но и в июне, в Московской области, поэтому сажать рассаду вне теплицы не рекомендуется. Как и в европейской части России, включая юг, где плодовые деревья уже распускаются, заморозки также представляют опасность", - подытожила Макарова.
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Марина МакароваГидрометцентр
 
 
