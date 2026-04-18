Синоптик рассказала, где ожидаются сильные осадки на выходных - РИА Новости, 18.04.2026
08:12 18.04.2026
Синоптик рассказала, где ожидаются сильные осадки на выходных

Синоптик Макарова: на выходных в Сибири ожидаются сильные осадки

Женщина во время снегопада. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неблагоприятная погода в виде сильных осадков на этих выходных ожидается в южных и западных регионах Сибири, а также в Хабаровском крае.
  • 18 апреля атмосферный фронт принесет сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождя в Омскую, Курганскую, Челябинскую, Свердловскую, Пермскую области, Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье.
  • В воскресенье снегопады с метелями и снежными заносами нагрянут в Свердловскую область.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Неблагоприятная погода в виде сильных осадков на этих выходных будет в южных и западных регионах Сибири, а также в Хабаровском крае, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"В южных регионах Сибири 18 апреля атмосферный фронт принесет сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождь в Омскую, Курганскую, Челябинскую, Свердловскую, Пермскую области, Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье. Возможны гололед и сильный ветер до 25 метров в секунду, на Байкале до 35 метров в секунду. В Иркутской области и Бурятии температура понизится на 8 градусов ниже нормы, возможны метели", - рассказала синоптик.
По словам Макаровой, в воскресенье снегопады с метелями и снежными заносами нагрянут в Свердловскую область. На юге области сохранится дождь и мокрый снег.
