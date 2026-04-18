Петросян считает, что Фицо повторил его шутку про русских и шнурки

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский юморист Евгений Петросян считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказыванием о попытках ЕС ослабить Россию, по сути, повторил шутку юмориста 2016 года.

Юморист прикрепил видеозапись своего выступления на передаче "Петросян Шоу", в котором пошутил, что "почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы".