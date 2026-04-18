Петросян считает, что Фицо повторил его шутку про русских и шнурки

00:43 18.04.2026 (обновлено: 01:16 18.04.2026)
Евгений Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский юморист Евгений Петросян считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказыванием о попытках ЕС ослабить Россию, по сути, повторил шутку юмориста 2016 года.
Ранее Фицо, комментируя попытки ЕС ослабить Россию и "поставить на колени", назвал такую стратегию плохой и неработающей и заявил, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.
"Часто замечал, что немало шуток из моего репертуара в народе запомнились! И я, слыша это, всегда радовался. И эта радость была вовсе не утехой моего самолюбия, а просто фиксацией того, что раз народ повторяет, значит, это удачно... Сегодня в сетях и в политических телепередачах вспоминают, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года", - написал Петросян в Telegram-канале.
Юморист прикрепил видеозапись своего выступления на передаче "Петросян Шоу", в котором пошутил, что "почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы".
