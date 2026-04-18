02:17 18.04.2026
Аналитик рассказал, почему власти не препятствуют укреплению рубля

Шнейдерман: крепкий рубль сдерживает инфляцию, но вреден для экспортеров

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крепкий рубль помогает сдерживать инфляцию, но создает проблемы для бюджета и экспортеров, пояснил аналитик Александр Шнейдерман.
  • В краткосрочной перспективе доллар может продолжить движение в диапазоне 75–80 рублей, а среднесрочный коридор во втором квартале составляет 74,5–83 рубля, считает он.
  • Для экспортеров и бюджета крепкий рубль остается вызовом, но для борьбы с инфляцией он полезен, поэтому власти не предпринимают мер, влияющих на курс.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Крепкий рубль помогает сдерживать инфляцию, но создает проблемы для бюджета и экспортеров. О том, почему национальная валюта продолжает укрепляться, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Укрепление рубля в этом году связано с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ, взлётом цен на нефть, отсутствием Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, значительным притоком валютной выручки со стороны экспортеров, а также переносом обсуждения очередного пакета санкций ЕС", — пояснил он.
По его оценке, в краткосрочной перспективе доллар может продолжить движение в диапазоне 75–80 рублей. Среднесрочный коридор во втором квартале составляет 74,5–83 рубля. При этом не исключено расширение диапазона по нижней границе в направлении 70–72 рублей,.
Для экспортеров и бюджета крепкий рубль остается вызовом, но для борьбы с инфляцией он полезен. Поэтому никаких влияющих на курс мер власти не предпринимают, заключил Шнейдерман.
ЭкономикаАлександр ШнейдерманАльфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
