Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейские СМИ не смогли повлиять на решение США по вопросу санкций против российской нефти, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Это всегда было наиболее вероятным исходом. Более ранние предположения об обратном мне кажутся частью преднамеренной информационной операции, призванной заставить администрацию США пойти против своих прежних планов, и она провалилась", — считает он.
В Европе испугались "троянского коня" России
Вчера, 21:49
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Ослабление американских санкций распространяется на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии.