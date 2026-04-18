В Европе испугались "троянского коня" России
21:49 18.04.2026
В Европе испугались "троянского коня" России

  • Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами.
  • Французский депутат Европарламента Валери Айер обеспокоена возможной победой Радева, считая его дружественно настроенным по отношению к России.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов.
"Ожидается, что политик, дружественно настроенный по отношению к России, выиграет парламентские выборы в Болгарии в воскресенье", — говорится в материале.
Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии.
"Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.
Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.
