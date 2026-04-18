В Европе испугались "троянского коня" России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами, сообщает The Financial Times со ссылкой на данные социологов.
Французский либеральный депутат Европарламента Валери Айер пожаловалась изданию, что она "очень обеспокоена" возможной победой Радева на выборах в Болгарии.
"Зная подход Радева к Владимиру Путину и России, существует риск появления прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе", — посетовала она.
Газета Politico 15 апреля сообщила, что в Евросоюзе остаются единомышленники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. По мнению газеты, принять эстафету от Орбана могут словацкий премьер Роберт Фицо, его коллеги из Чехии и Италии Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша и экс-президент Болгарии Румен Радев.