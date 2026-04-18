Мизулина обратилась к Володину из-за закрытия детских лагерей в Саратове

В среду глава Саратова Игорь Молчанов в соцсетях объявил, что "исходя из рекомендаций специалистов принято важное и непростое решение", и работа детских лагерей на территории природного парка Кумысная поляна в черте Саратова летом 2026 года будет ограничена в связи с угрозой безопасности. В пресс-службе мэрии РИА Новости пояснили, что речь идет о 10 летних лагерях.

"Жители региона ждут разъяснения от чиновников в связи с этим решением и уже собирают подписи под петицией. Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилетами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области - закрываются. Мы направим обращение по этой ситуации к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, который представляет Саратов в парламенте", - написала Мизулина в своем канале на платформе Max.