Мизулина обратилась к Володину из-за закрытия детских лагерей в Саратове - РИА Новости, 18.04.2026
19:04 18.04.2026
Мизулина обратилась к Володину из-за закрытия детских лагерей в Саратове

Мизулина обратилась к Володину из-за закрытия детских лагерей на Кумысной поляне

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мизулина обратилась к Володину из-за решения по закрытию детский лагерей на Кумысной поляне в Саратове.
  • Власти Саратова решили ограничить работу десяти детских лагерей летом 2026 года из-за угрозы безопасности.
  • Мизулина выразила уверенность, что Володин разберется в вопросе, и отметила, что жители региона не понимают причин закрытия лагерей.
САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за решения властей Саратова закрыть детские лагеря на Кумысной поляне.
В среду глава Саратова Игорь Молчанов в соцсетях объявил, что "исходя из рекомендаций специалистов принято важное и непростое решение", и работа детских лагерей на территории природного парка Кумысная поляна в черте Саратова летом 2026 года будет ограничена в связи с угрозой безопасности. В пресс-службе мэрии РИА Новости пояснили, что речь идет о 10 летних лагерях.
"Жители региона ждут разъяснения от чиновников в связи с этим решением и уже собирают подписи под петицией. Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилетами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области - закрываются. Мы направим обращение по этой ситуации к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, который представляет Саратов в парламенте", - написала Мизулина в своем канале на платформе Max.
Директор Лиги безопасного интернета выразила уверенность, что Володин разберется в вопросе.
СаратовРоссияСаратовская областьВячеслав ВолодинЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГосдума РФПроисшествия
 
 
