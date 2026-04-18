Отец Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций в различные сферы, заявил РИА Новости международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска.
"Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций", - сказал он.
По словам Маска, "страна столь высокотехнологична, что привлекательных областей, куда можно вложить средства, очень много".
Эррол Маск неоднократно посещал Россию, в том числе этой весной.