Вой на болотах нынче зовется у западников "беспокойством по поводу планов России защищать русских за пределами своих границ, используя армию". Но не только. Армию Россия предполагает использовать исключительно на основании закона. И если первая позиция еще как-то проглатываема нашими стратегическими противниками, то вот вторая, то есть юридические основания для принятия подобных решений (в будущем, если и когда они потребуются), не проходит категорически. Стоит как кость в горле.

Причиной шумных треволнений по обоим берегам Атлантики стало принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта, который, если будет принят обеими палатами и подписан президентом, позволит защищать обладателей и обладательниц краснокожих паспортин (спасибо Маяковскому за этот неологизм) где угодно. В любых, как говорится, пределах любых государственных образований.

Не будем делать вид и говорить, что это "на всякий случай" и "чтобы было неповадно". Выработка механизма, который позволит русских защищать, не просто назрела, а, скажем честно, уже давно перезрела.

Средства убеждения и потенциал разнообразных судебных и дипломатических процедур, которые бы позволяли нашим согражданам быть возвращенными в Россию (в том числе и для отбытия наказания), исчерпаны. Наличие нашего паспорта при пересечении очень многих западных границ есть тавро, позволяющее брать соотечественников в заложники. Под абсолютно любым предлогом.

А затем те, кто их в заложники захватил, могут начать торг. Мы вам — вашего. А вы нам — нашего. Использование человека в такой схеме, игра его жизнью (а значит, и смертью) есть терроризм в чистом виде. Собственно, те, кто захватывают наших таким вот образом, бросая в застенки и на нары, так долго общались с киевскими, что украинизировались полностью, восприняв у них подобную методу тоже.

За примерами не нужно далеко ходить — археолог и историк, сотрудник "Эрмитажа" Александр Михайлович Бутягин, которого заманили в Польшу, а там схватили и посадили в тюрьму. Да-да, что-то такое в суд поступило, какой-то запрос от Киева об "экстрадиции в связи с подозрением в совершенных преступлениях".

Если кто до сих пор не понял, то подобным шагом и таким решением польская (то есть европейская юстиция) создала прецедент. Отныне каждый — каждый (!) — гражданин или гражданка России могут быть схвачены на территории Европы по любому обвинению, включая переход улицы в неположенном месте в Севастополе (как пример) или проведенный отпуск в Крыму (в качестве доказательства "преступления" предъявят фото из соцсетей). Короче, копаться в фантазиях террористов можно долго и упорно, но эта идея — так себе.

А идея разумная и отбивающая всякое желание играть русскими жизнями — рассматриваемый в Госдуме документ.

У русского терпения в отношении европейских когда-то партнеров, а сегодня русофобов — огромная история. Мы годами пытались до них достучаться всеми способами, которые приняты в их политических кругах. Со всеми "извольте-позвольте". Они под весь этот этикет снабжали киевских оружием и накачивали деньгами. Укрепления в Донбассе, все эти линии обороны и прочее, строились в момент, когда мы полагали, что имеем дело с приличными людьми.

Мы — и тоже изрядное время — наблюдали, как танкеры (и лишь по подозрению, что там есть "русский след") брали на абордаж по приказу некоего Эммануэля Макрона, которого принято называть президентом Франции. Мы — и тоже довольно долго — заявляли, что "если сочтем необходимым, то танкеры будут сопровождать в международных водах наши фрегаты". И что вы думаете? Танкеры теперь ходят действительно в сопровождении военных кораблей. Максимум решимости западников — отправить телегруппу, чтобы снять эту индивидуальную поддержку. Потому что абордаж фрегата — это casus belli. И возможная русская ответная "открытка".

В тот день и в тот момент, когда закон будет подписан президентом России, реакция западников будет, несмотря на их нынешний вой на болотах, абсолютно такой же. Точнее, этой реакции не будет. Поскольку с этого момента ни один волос с головы российского гражданина или российской гражданки не упадет.

А если упадет, то не надо ломаться и говорить, что присылать фрегаты и спецназ — это как-то "неинтеллигентно" и даже "нарушение международного права". Главное нарушение международного права — это путч в Киеве. Второе нарушение международного права — геноцид русских в Донбассе. Третье нарушение международного права — попытка нанести нам стратегическое поражение, воюя до последнего украинца.

Мы в этих случаях не провоцировали и не эскалировали ситуацию, мы изо всех сил пытались ввести ее в правовое и дипломатическое русло. Нас не услышали.

С защитой русских — та же модель. Тот же, как любят говорить англосаксы, "паттерн".