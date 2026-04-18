В России разработали уникальную противодроновую сеть

В России создали уникальную противодроновую сеть "Дарвин-Z", способную самозатягивать дыры после взрыва.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России создали уникальную противодроновую сеть "Дарвин-Z", способную самозатягивать дыры после взрыва, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев.

"Ее ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается в хлам, а "сползает" — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. Это сокращает чистую площадь пробоя до 50 процентов, и использовать тот же коридор для залета становится гораздо сложнее", — рассказал он.

Для защиты от FPV-дронов российские инженерные подразделения долгое время использовали обычные рыбацкие сети. Однако они быстро рвутся, а их установка трудоемка.

"Дарвин-Z" поставляют единым полотном, готовым к монтажу. Ее можно просто зафиксировать на опорах. Для этого подойдут любые доступные средства: от металлических профилей до деревянных кольев, отметил Дорофеев.