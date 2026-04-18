Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
08:34 18.04.2026 (обновлено: 10:23 18.04.2026)
В России разработали уникальную противодроновую сеть

© Фото : EXPO.UAV
Противодроновая сеть "Дарвин Z" компании "Системы механической защиты"
Противодроновая сеть "Дарвин Z" компании "Системы механической защиты"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создали уникальную противодроновую сеть "Дарвин-Z", способную самозатягивать дыры после взрыва.
  • Она сделана из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр.
  • Сеть поставляют единым полотном, что сокращает время установки по сравнению с аналогами и не требует сложного монтажа.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России создали уникальную противодроновую сеть "Дарвин-Z", способную самозатягивать дыры после взрыва, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев.
"Ее ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается в хлам, а "сползает" — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. Это сокращает чистую площадь пробоя до 50 процентов, и использовать тот же коридор для залета становится гораздо сложнее", — рассказал он.
Для защиты от FPV-дронов российские инженерные подразделения долгое время использовали обычные рыбацкие сети. Однако они быстро рвутся, а их установка трудоемка.
"Дарвин-Z" поставляют единым полотном, готовым к монтажу. Ее можно просто зафиксировать на опорах. Для этого подойдут любые доступные средства: от металлических профилей до деревянных кольев, отметил Дорофеев.
Сама сеть сделана из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых зонах интегрированы специальные монтажно-силовые ячейки. При натяжении они формируют прожилки, выполняющие роль несущих тросов, добавил он.
Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала