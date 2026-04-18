Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из роддома в Самарской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 18.04.2026 (обновлено: 23:57 18.04.2026)
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из роддома в Самарской области

Состояние всех эвакуированных из роддома в Самарской области удовлетворительное

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эвакуированные из роддома в Новокуйбышевске после падения БПЛА женщины и дети находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Всех пациентов родильного и гинекологического отделений перевели в городскую больницу.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Женщины и дети, эвакуированные из роддома в Самарской области после падения рядом БПЛА, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Орлов на видео, которое разместил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе МAX.
В субботу губернатор сообщал, что в Новокуйбышевске в непосредственной близости от роддома было зафиксировано падение беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. В здании выбиты стекла, повреждены автомобили скорой помощи. Ущерб будет возмещен за счет региональных средств.
"Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишек, которых тоже перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии", — сказал Орлов.

Глава областного Минздрава уточнил, что все пациенты родильного и гинекологического отделений переведены в городскую больницу.
Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области
Вчера, 07:43
 
ПроисшествияСамарская областьНовокуйбышевскАндрей ОрловВячеслав ФедорищевВооруженные силы УкраиныСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала