Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из роддома в Самарской области

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Женщины и дети, эвакуированные из роддома в Самарской области после падения рядом БПЛА, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Орлов на видео, которое разместил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе МAX.
В субботу губернатор сообщал, что в Новокуйбышевске в непосредственной близости от роддома было зафиксировано падение беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. В здании выбиты стекла, повреждены автомобили скорой помощи. Ущерб будет возмещен за счет региональных средств.
"Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишек, которых тоже перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии", — сказал Орлов.
Глава областного Минздрава уточнил, что все пациенты родильного и гинекологического отделений переведены в городскую больницу.