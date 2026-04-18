В Самарской области ввели режим «Ковер».

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режим "Ковёр" действует в Самарской области, воздушное пространство закрыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Внимание! На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА. Действует режим "Ковёр". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.