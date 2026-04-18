В МИД рассказали, какой регион НАТО рассматривает для борьбы с Россией - РИА Новости, 18.04.2026
01:45 18.04.2026 (обновлено: 05:44 18.04.2026)
В МИД рассказали, какой регион НАТО рассматривает для борьбы с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее вероятную зону противостояния с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
  • Грушко отметил, что НАТО активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией", — сказал дипломат.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
