В МИД рассказали, какой регион НАТО рассматривает для борьбы с Россией

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией", — сказал дипломат.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.