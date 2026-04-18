- Российская ПВО за восемь часов уничтожила 46 украинских БПЛА.
- БПЛА сбили над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО с 08.00 мск до 16.00 мск перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над семью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России в субботу.
"Восемнадцатого апреля в период с 08.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.