ПВО ночью уничтожила 258 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 258 украинских беспилотников.
- Их уничтожили над территориями нескольких российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 258 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 17 апреля до 08.00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.