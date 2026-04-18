ПВО ночью уничтожила 258 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.04.2026
08:28 18.04.2026 (обновлено: 08:43 18.04.2026)
ПВО ночью уничтожила 258 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 258 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Военнослужащий ведет огонь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь сбили 258 украинских беспилотников.
  • Их уничтожили над территориями нескольких российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 258 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 17 апреля до 08.00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореУльяновская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Самарское
 
 
