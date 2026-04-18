Пушилин рассказал, как снизить цены на жилье в ДНР

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Регулирование цен на жилье в ДНР со стороны властей будет неэффективным и может навредить рынку, только сокращение дефицита будет способствовать снижению цен, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.