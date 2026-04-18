Пушилин рассказал, как снизить цены на жилье в ДНР - РИА Новости, 18.04.2026
16:26 18.04.2026 (обновлено: 16:27 18.04.2026)
Пушилин рассказал, как снизить цены на жилье в ДНР

Вручение ключей от новых квартир. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Регулирование цен на жилье в ДНР со стороны властей будет неэффективным и может навредить рынку, только сокращение дефицита будет способствовать снижению цен, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Этот вопрос (высоких цен на жилье - ред.) решается только сокращением дефицита. Цены такие диктует дефицит - не хватает жилья и для покупки, и для аренды. Регулирование со стороны государства здесь будет неэффективным, наоборот, может даже навредить в этой части. Со стороны государства идет максимальное сокращение инвестиционно-строительного цикла для того, чтобы ускорить появление нового жилья (в регионе - ред.), которое позволит сократить дефицит, соответственно, понизить цены абсолютно гарантированно", - сказал Пушилин.
Ранее Пушилин неоднократно заявлял, что цены на жилье в ДНР остаются завышенными, в том числе в сравнении с соседней Ростовской областью. При этом участки земли в центральной части Донецка и Макеевки практические все уже распределены под застройку жилья, торговых центров и других объектов. Помимо ряда запланированных проектов нового жилья в Донецке и Макеевке, ряд жилых комплексов и многоквартирных домов будут построены в Приазовье, Тельмановском районе, Енакиево, Кировском и Снежном.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Пушилин рассказал, почему в Горловке пока нельзя строить жилье
Вчера, 15:08
 
