Пушилин рассказал, почему в Горловке пока нельзя строить жилье

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Горловка до сих пор ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, поэтому начать строительство жилья там пока невозможно, несмотря на интерес со стороны застройщиков, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

« "Хотелось бы подойти к строительству (жилья - ред.) уже и в Горловке , но многострадальная Горловка, по которой практически ежедневно еще прилетает, пока к этому не готова. По мере того, как будет отодвигаться линия фронта, в том числе, конечно, и Горловку начнем застраивать", - сказал Пушилин

По его словам, застройщики в целом уже заинтересованы в строительстве жилья и в малых населенных пунктах республики.

"Мы видим, что с учетом потенциального развития промышленности, в частности появление индустриальных парков, с учетом того, что жилье давно не строилось, даже в малых населенных пунктах, там тоже это будет востребовано", - подчеркнул глава региона.