15:08 18.04.2026
Пушилин рассказал, почему в Горловке пока нельзя строить жилье

  • Начать строительство жилья в Горловке пока невозможно, заявил Пушилин.
  • Он объяснил это тем, что ВСУ до сих пор ежедневно обстреливают город.
  • Глава ДНР добавил, что застройка начнется по мере того, как будет отодвигаться линия фронта.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Горловка до сих пор ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, поэтому начать строительство жилья там пока невозможно, несмотря на интерес со стороны застройщиков, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Хотелось бы подойти к строительству (жилья - ред.) уже и в Горловке, но многострадальная Горловка, по которой практически ежедневно еще прилетает, пока к этому не готова. По мере того, как будет отодвигаться линия фронта, в том числе, конечно, и Горловку начнем застраивать", - сказал Пушилин.
По его словам, застройщики в целом уже заинтересованы в строительстве жилья и в малых населенных пунктах республики.
"Мы видим, что с учетом потенциального развития промышленности, в частности появление индустриальных парков, с учетом того, что жилье давно не строилось, даже в малых населенных пунктах, там тоже это будет востребовано", - подчеркнул глава региона.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Специальная военная операция на УкраинеЖильеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
